Napoli demolisce la Vela Rossa di Scampia, finisce un'era

E' il penultimo edificio ancora in piedi dell'ex polo abitativo del Napoletano, divenuto simbolo di degrado e criminalitàdi Bruna Varriale
Dopo l’abbattimento della Vela Gialla nel settembre 2024, si completa la demolizione della Vela Rossa, il penultimo edificio ancora in piedi dell’ex polo abitativo di Scampia. Delle Vele, definite il simbolo assoluto del degrado partenopeo, un focolaio di criminalità organizzata, perfino un “cancro” da estirpare per permettere la rinascita della città, non resta quasi più nulla.