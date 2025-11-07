Napoli, commercianti protestano contro i divieti del Comune

La serranda dei locali a Vico Quercia, nel centro storico di Napoli, si abbassa quando sono le 21. Nell'ora in cui solitamente inizia la movida, i gestori danno il via alla protesta contro l'ordinanza emessa dal Comune, entrata in vigore da ieri. Queste le misure: divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche dalle ore 22 alle ore 6 e chiusura anticipata degli esercizi commerciali. Dalla domenica al giovedì a mezzanotte e mezza e il venerdì e sabato all'una e trenta. Un provvedimento nato in seguito ai vari scontri in sede legale tra residenti, esasperati dal caos notturno, e il comune, condannato a doverli risarcire per non nessere riuscito a garantire la quiete pubblica. Pronto il ricorso al Tar, da parte degli esercenti.