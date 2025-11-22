Napoli, colpito da uno sparo alla testa: morto un 19enne

Quartiere Arenacccia, Napoli, è passata da poco la mezzanotte. Un gruppo di quattro ragazzi si trova a bordo di un'auto, su questa via. All’improvviso si sente uno sparo proveniente probabilmente da un'altra macchina. A perdere la vita è stato un ragazzo di 19 anni, ucciso con un colpo di pistola. Panico e urla. I tre ragazzi si accorgono che il loro amico è stato ferito alla fronte. La corsa disperata verso l’ospedale Cto. In Ospedale arriva anche la polizia, che non può fare altro che constatarne il decesso. Il 19enne era già noto alle forze dell’ordine per spaccio. Indagini in corso da parte della mobile per ricostruire la dinamica.

