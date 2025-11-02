Napoli, botte tra ambulanti in via Toledo

Una guerriglia senza esclusioni di colpi per accaparrarsi un posto sul marciapiededi Dario Vito
Sampietrini, cinghiate, pugni. Una guerriglia senza esclusioni di colpi per accaparrarsi un posto sul marciapiede di via Toledo, la zona principale del centro di Napoli. Protagonisti della rissa, venditori ambulanti del Bangladesh e dello Sri Lanka. Vengono qui, stendono il lenzuolo dove poggiano la merce - quasi sempre contraffatta - e intralciano la strada, impedendo ai passanti la vista delle vetrine e l'ingresso ai negozi, esasperando così i commercianti.