COMMERCIANTI ESASPERATI

Napoli, botte tra ambulanti in via Toledo

Una guerriglia senza esclusioni di colpi per accaparrarsi un posto sul marciapiede

di Dario Vito
02 Nov 2025 - 20:05
01:32 

Sampietrini, cinghiate, pugni. Una guerriglia senza esclusioni di colpi per accaparrarsi un posto sul marciapiede di via Toledo, la zona principale del centro di Napoli. Protagonisti della rissa, venditori ambulanti del Bangladesh e dello Sri Lanka. Vengono qui, stendono il lenzuolo dove poggiano la merce - quasi sempre contraffatta - e intralciano la strada, impedendo ai passanti la vista delle vetrine e l'ingresso ai negozi, esasperando così i commercianti.

