Napoli, blitz dei carabinieri al campo rom di Poggioreale

Nel campo rom di Poggioreale, a Napoli, i sogni dei bambini non si spengono in mezzo al degrado e alla sporcizia. Anzi, illuminano la difficile vita di tutti i giorni, che questa mattina è iniziata proprio con l'arrivo delle forze dell'ordine. Un servizio d'alto impatto eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Napoli. "Le attività odierne si svolgono in particolare sul controllo di veicoli eventualmente abbandonati, il riscontro di eventuali leciti in materia ambientale in materia e maltrattamento di animali e una identificazione dei soggetti presenti all'interno" ha dichiarato Tiziano Laganà - Comandante Compagnia Cc Napoli Poggioreale. In totano 93 le persone identificate, 20 con precedenti penali e 22 i minori.

