Napoli, bimbo di 9 mesi con traumi gravissimi: indaga la Procura

È in condizioni disperate il bimbo di nove mesi arrivato in elisoccorso al Santobono di Napoli giovedì pomeriggio. Il piccolo, trasferito d’urgenza da Sapri, era privo di sensi e presentava fratture multiple e un grave danno neurologico, compatibile con traumi subiti nelle ultime ore. Sul corpo anche lesioni più datate. La Procura di Lagonegro ha aperto un’inchiesta: al momento non ci sono indagati, ma i carabinieri hanno ascoltato madre, compagno, padre e la maestra dell’altro figlio. Si indaga anche su un precedente ricovero del 28 maggio.