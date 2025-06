Napoli, avvocati e clan dietro traffico di migranti: smantellata rete criminale

Un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha rivelato l’esistenza di tre associazioni criminali, guidate da avvocati e operatori di Caf, che facilitavano l’ingresso illegale in Italia di migranti, soprattutto dal Bangladesh, dietro pagamento di circa 10mila euro. Le organizzazioni operavano tra San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano, sfruttando le falle nella normativa sui flussi migratori. Sono 45 le persone indagate per reati che vanno dall’immigrazione clandestina alla truffa, con 23 arresti domiciliari e il sequestro di beni per 2 milioni di euro. Coinvolti anche datori di lavoro che avrebbero inscenato false assunzioni.