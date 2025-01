Napoli, aumenta lo zolfo nelle fumarole dei Campi Flegrei

Un odore di zolfo insopportabile. Ai Campi Flegrei, dal 2018 nelle solfatare ne è aumentata la concentrazione e la situazione diventa insostenibile per gli abitanti. "L'anomalia si spiega con i gas prodotti dal magma in risalita", dicono gli studiosi. Ma sul rischio eruzione avvertono: "non è possibile prevederlo, perché i bradisismi sono inattesi e sconcertanti"