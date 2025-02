Napoli, a scuola con i robot

Al 39esimo Circolo Didattico Leopardi-Doria di Fuorigrotta, a Napoli, è partito un progetto dedicato all'intelligenza artificiale che vede gli alunni delle elementari alle prese con i loro nuovi compagni di banco: i robot. L'iniziativa è legata al progetto AI-LEAP (LEArning Personalization with AI and of AI), un progetto congiunto dell'Università di Torino, dell'Università Federico II di Napoli e dell'Università del Piemonte Orientale, con l'obiettivo di integrare l'Ai nel sistema dell'istruzione.