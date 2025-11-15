Logo Tgcom24
IL GIALLO

Napoli, 51enne trovata morta: sarà l'autopsia a chiarire le cause

"Nunzia Cappitelli è stata trovata senza vita in casa, ascoltati due uomini da lei denunciati

di Andrea Noci
15 Nov 2025 - 12:46
01:32 

L'appartamento era in ordine, ma al centro del soggiorno c'era il corpo senza vita di Nunzia Cappitelli, 51 anni. Una ferita alla testa, vetri sparsi sul pavimento, un solo bicchiere rotto. È la scena che si sono trovati di fronte gli agenti di polizia, nel pomeriggio di ieri a Marianella, periferia nord di Napoli. Un giallo, ancora tutto da decifrare. Era separata, madre di due figlie. A chiamare i soccorsi è stato l'ex fidanzato di Nunzia, un 21enne. Pare che la loro relazione fosse finita da poche settimane dopo litigi, denunce e un codice rosso che da mesi gli vietava di avvicinarla. "Non la sentivo da un paio di giorni, ero preoccupato" avrebbe spiegato agli agenti della squadra mobile. E' stato ascoltato, così come altri conoscenti di Nunzia, ma al momento nessuno è stato iscritto sul registro degli indagati.

  

 

