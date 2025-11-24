Logo Tgcom24
Napoli, 19enne ucciso per errore: il vero bersaglio era un amico

Il giovanissimo killer, 15 anni, reo confesso, ha agito da solo

di Dario Vito
24 Nov 2025 - 19:48
01:22 
napoli