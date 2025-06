Napoli, 16enne picchiato per un saluto a una ragazza

"Posso dire, grazie Gesù, che mio figlio è vivo, però gli hanno spaccato la faccia e non so come recupererà". A Cira trema ancora la voce. Suo figlio di 16 anni è in ospedale. È stato massacrato di botte solo perché ha salutato una ragazza. Ciro, questo il nome del ragazzo, era uscito per mangiare una pizza con gli amici in uno di questi ristoranti del molo di Portici, siamo in provincia di Napoli. "Mio figlio è vivo per miracolo, - ribadisce la madre, - perché dicono che il ragazzo è sceso con il coltello il giorno prima". E piange: "Sono morta… ora sono sotto shock".