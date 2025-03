Muore dopo liposuzione a Roma, indagato chirurgo

L'intervento di liposuzione in una struttura privata di Roma, poi i primi dolori e con il passare dei giorni la situazione che precipita fino al decesso. Si indaga sulla morte di Simonetta Kalfus, 62 anni, avvenuta il 18 marzo all'ospedale Grassi di Ostia dov'era stata ricoverata in gravi condizioni. Il cuore di Simonetta si è fermato martedì scorso dopo quattro giorni in coma vegetativo presumibilmente per complicazioni legate all'operazione di chirurgia estetica. Indagato il chirurgo che le ha effettuato la liposuzione e che sarebbe stato già condannato un anno fa per lesioni in seguito a un intervento di lifting al seno.