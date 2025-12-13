Movida molesta, il Comune di Milano paga i danni

Il Comune di Milano è responsabile dei danni causati ai suoi cittadini dalla malamovida e dovrà quindi risarcirli oltre ad adottare dei provvedimenti per diminuire i disagi provocati dai rumori. E' la prima volta che Palazzo Marino riceve una simile condanna dal tribunale. Il risarcimento stabilito è di 4.700 euro per ciascino dei 34 residenti della zona Porta Venezia riuniti nel Comitato Lazzaretto.