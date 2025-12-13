Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
è la prima volta

Movida molesta, il Comune di Milano paga i danni

Per la prima volta l'amministrazione è stata condannata a risarcire i residenti di Porta Venezia riuniti nel Comitato Lazzaretto

di Paola Miglio
13 Dic 2025 - 20:11
01:36 

Il Comune di Milano è responsabile dei danni causati ai suoi cittadini dalla malamovida e dovrà quindi risarcirli oltre ad adottare dei provvedimenti per diminuire i disagi provocati dai rumori. E' la prima volta che Palazzo Marino riceve una simile condanna dal tribunale. Il risarcimento stabilito è di 4.700 euro per ciascino dei 34 residenti della zona Porta Venezia riuniti nel Comitato Lazzaretto.

milano
movida
video tg