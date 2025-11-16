Morto a Roma dopo caduta da b&b, l'autopsia: segni di una violenta colluttazione

E’ tornato in libertà David Stojanovic, il 25enne che si trovava con Leonardo Fiorini, il 27enne, precipitato giovedì sera dal balcone di un bed and breakfast a Roma, nel quartiere Monteverde. Dopo l'interrogatorio il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo, ma non ha emesso alcuna misura cautelare. Libero dagli arresti domiciliari, la versione del commesso originario di Anzio, però non convince gli inquirenti. Le escoriazioni sulle mani e le ginocchia, avrebbe riferito l'amico della vittima, se le sarebbe procurate nel tentativo di impedirgli di gettarsi dal terzo piano della palazzina, dopo aver consumato droga insieme. Eppure sul corpo di Leonardo, tecnico al Ministero della Difesa, come evidenziano i risultati dell’autopsia, sono stati individuati segni compatibili con una violenta colluttazione e non solo determinati dalla caduta di 12 metri.