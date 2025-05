Morti in incendio a Milano, "carceri inumane': Olanda non consegna l'autore

Washi Laroo, 26 anni, olandese di origini nordafricane, è accusato dalla procura italiana di essere l'autore materiale di un incendio appiccato a uno showroom, in via Cantoni, a Milano nel quale, il 12 settembre del 2024, morirono tre ragazzi di 17, 18 e 24 anni. Avevano dormito nel magazzino, quella notte, perché erano in vacanza. Per quelle morti, con l'accusa di omicidio volontario plurimo, incendio e tentata estorsione erano finiti in carcere i mandanti, due cinesi di 34 e 40 anni. Laroo, esecutore materiale del rogo, era stato bloccato in Olanda con un mandato d'arresto europeo.