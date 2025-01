Morte Ramy, la telefonata tra carabinieri e 118

“Siamo i carabinieri del nucleo radiomobile da Ripamonti, abbiamo qua due ragazzi a terra incoscienti, ci servono subito un’automedica e un’ambulanza. Non reagiscono e non rispondono….”. È la telefonata dei militari al 118 nella notte dello scorso 24 novembre alla fine dell'inseguimento per le vie di Milano dello scooter sul quale c'era il 19enne Ramy Elgaml, morto nello schianto, una morte per cui sono indagati per omicidio stradale il suo amico Fares Bouzidi che guidava la moto e il carabiniere al volante della gazzella.