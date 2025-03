Morte dopo rinoplastica: i chirurghi indagati continuano a lavorare

Quando arriviamo all'Ipanema Clinic nel quartiere Eur di Roma, al citofono non risponde nessuno. Il portiere ci spiega subito che il dottor Raffaello Procopio non c'è, e quando gli chiediamo se nell'ultimo periodo ha visto spesso anche il padre e il fratello Marco e Marco Antonio ci risponde così: "Io li vedo, ma che ne so se lavorano..."