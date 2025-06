Morta per salvarsi dal rogo a Milano, il compagno fermato

"Io e Sueli abbiamo discusso, lei era arrabbiata con me perché voleva che la raggiungessi a letto anziché bere, io mi sono innervosito, ho fumato una sigaretta e un istante prima di uscire l'ho gettata sul tappeto che era davanti al divano". E' la versione, a cui gli inquirenti non credono, data da Michael Pereira, il 45enne in carcere per la morte della compagna di 48 anni Sueli Leal Barbosa, che si è lanciata dall'appartamento a Milano per sfuggire al rogo, appiccato, secondo l'accusa, dall'uomo volontariamente.