Morta dopo una liposuzione, la figlia: "Mi hanno chiamato per dirmi che mamma stava morendo"

Non si dà pace Eleonora Rivetti, figlia di Simonetta Kalfus, la 62enne morta 12 giorni dopo aver subito un'operazione di liposuzione. Sulla vicenda indaga la Procura di Roma e nelle ultime ore è stato accertato che la donna è deceduta in seguito a una grave sepsi. "Quella notte la dottoressa di turno mi ha chiamata per dirmi che mamma stava morendo. Ha avuto un arresto cardiaco ma non sono riusciti a riprenderla. Guardando il telefono di mia madre ho notato che questo dottore aveva già avuto dei precedenti. Nel 2025 non può succedere".