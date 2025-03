Morta dopo liposuzione, un'altra paziente: "Anche io ho rischiato la vita così"

Una gravissima infezione che si è diffusa e non le ha lasciato scampo. I primi risultati dell'autopsia confermano le ipotesi sulla morte di Simonetta Kalfus, 62 anni, deceduta il 18 marzo all'ospedale Grassi di Ostia per la sepsi, dodici giorni dopo un intervento di liposuzione eseguito in uno studio privato in zona Tuscolana a Roma. La procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo tre medici: il chirurgo e l'anestesista e il medico responsabile del pronto soccorso dell'ospedale di Pomezia che dopo alcuni accertamenti ha deciso di rimandarla a casa nonostante i dolori. Secondo le indagini Carlo Bravi, il medico che il 6 marzo ha eseguito la liposuzione su Simonetta Kalfus, lo scorso anno era già stato condannato a un anno per lesioni in seguito a un intervento di mastoplastica additiva ed era stato segnalato all'ordine professionale. Nonostante questo continuava a lavorare. Oggi Pamela Maggi, da lui operata denuncia: "Anche io, anni fa, sono stata vittima di questo medico, ho rischiato la vita".