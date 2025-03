Morta dopo liposuzione, il chirurgo sotto accusa operava nonostante una precedente condanna

Dopo il caso di Margaret Spada, morta a seguito di una rinoplastica, ancora un intervento estetico concluso in tragedia a Roma: il medico che ha effettuato la liposuzione su Simonetta Kalfus era da tempo nel mirino di Nas e procura. Eppure continuava a esercitare la professione. Come lui in Italia altri 900 medici sospesi nel corso degli anni, stanno ancora lavorando. L'allarme arriva dal presidente dell'Ordine dei medici, che spiega come sia possibile che un professionista sospeso o radiato continui a esercitare. "Istituire una commissione stralcio per smaltire gli arretrati", la sua richiesta.