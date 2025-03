Morta dopo liposuzione, blitz dei Nas nello studio medico di Roma

E' stato sequestrato dai carabinieri del Nas lo studio di medicina estetica a Cinecittà, alla periferia di Roma, nel quale Simonetta Kalfus, 62 anni si sottopose a liposuzione il 6 marzo, morendo poi per una grave sepsi 12 giorni più tardi. Il sopralluogo dei militari, su mandato della procura, nei locali adibiti ad ambulatorio, è durato sei ore. Gli inquirenti cercano elementi utili a capire se le condizioni ambientali della sala operatoria fossero a norma. Nell'inchiesta aperta per omicidio colposo sono indagati tre medici: il chirurgo estetico che ha eseguito la liposuzione, l'anestesista amico di Simonetta Kalfus, che ha accompagnato la donna nello studio di Cinecittà e il medico dell'ospedale di Pomezia che ha dimesso con un antibiotico la paziente in preda a dolori.