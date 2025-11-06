Morta Anna Laura Braghetti, ex Br del rapimento Moro

La "vivandiera" del sequestro Moro è morta: Anna Laura Braghetti, 72 anni, era malata da tempo. Negli ultimi anni si era impegnata nel sociale, con attività rivolte ai detenuti e alle loro famiglie. Ma era comunque una donna con un passato di sangue e violenze. Militante della colonna romana delle Brigate Rosse è a lei che venne intestato l'appartamento di via Montalcini 8, in cui Aldo Moro, trascorse i suoi 55 giorni di prigionia prima di essere assassinato. Era lei a occuparsi del cibo e delle necessità del presidente della Dc. Da qui l'appellativo di "vivandiera" o più semplicemente "carceriera" delle Br.