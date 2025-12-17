Logo Tgcom24
Monza, un'altra scuola cancella Gesù

La decisione dei docenti di cambiare una strofa di un canto natalizio accende la polemica

di Gigi Sironi
17 Dic 2025 - 19:39
01:37 

Scoppia il caso anche alla scuola Buonarroti di Monza: i docenti hanno deciso di cancellare il nome di Gesù da un canto natalizio, "Carrol of the bells", per non offendere alcune famiglie musulmane. In particolare, il corpo docenti ha ben pensato di sostituire la frase "Suonan le campane Gesù è nato" con "Suonan le campane, è arrivato...". Insomma, una bella x sopra il nome di Gesù e addio alla nostra tradizione. Nei giorni scorsi era successo anche in una scuola del Milanese e in una materna di Carate Brianza che aveva messo al bando tutti i canti natalizi con riferimenti religiosi.

