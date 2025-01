Monza, accoltella e uccide il compagno: arrestata 33enne

Una donna di 33 anni ha accoltellato al petto il compagno, 38 anni, e lo ha ucciso, al culmine di una lite. I due, secondo quanto apprende LaPresse, vivevano in via Tonale a Bovisio Masciago, in provincia di Monza Brianza. Sarebbe stata la donna - secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri del Comando provinciale di Monza Brianza - a telefonare al 112 per segnalare l'accaduto. Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno trovato la donna e l'hanno condotta in caserma dove sono ancora in corso ulteriori accertamenti.