Montemurlo (Prato), aggrediti operai in sciopero

Mentre manifestavano per la tutela dei loro diritti sono stati picchiati selvaggiamente dalla titolare dell'azienda Alba, una stireria di Montemurlo, in provincia di Prato. Pugni, calci, schiaffi e un gazebo distrutto nel presidio.



Gli operai non avrebbero fatto entrare il camion di un fornitore. A quel punto, la titolare ha chiamato anche il fratello in suo aiuto ed è scattata la rissa.