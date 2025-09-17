Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Le voci

Montemurlo (Prato), aggrediti operai in sciopero

Picchiati selvaggiamente dalla titolare dell'azienda. Per il marito della donna sono stati i dipendenti i primi ad alzare le mani

di Cristiano Puccetti
17 Set 2025 - 13:11
01:29 

Mentre manifestavano per la tutela dei loro diritti sono stati picchiati selvaggiamente dalla titolare dell'azienda Alba, una stireria di Montemurlo, in provincia di Prato. Pugni, calci, schiaffi e un gazebo distrutto nel presidio.

Gli operai non avrebbero fatto entrare il camion di un fornitore. A quel punto, la titolare ha chiamato anche il fratello in suo aiuto ed è scattata la rissa.

Per il marito della titolare sono stati i dipendenti i primi ad alzare le mani.

video tg
prato

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri