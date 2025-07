Montedoro (Caltanissetta), il sindaco cerca un muratore: nessuna risposta ai bandi

A Montedoro, in provincia di Caltanissetta, il sindaco cerca disperatamente un muratore qualificato. Ne basterebbe uno soltanto per far partire un cantiere di 42 giorni e dare lavoro a 12 operai disoccupati, già selezionati. Ma quel muratore non si trova. E così i fondi stanziati dalla Regione, poco più di 50 mila euro, rischiano di dover tornare indietro. Una beffa, in una provincia segnata da una forte emigrazione e con uno dei più bassi dati di occupazione. Dallo scorso aprile sono stati emessi 4 avvisi ma tutti andati deserti.