Cronaca
SPADRONEGGIANO PER LE VIE DEL CENTRO

Montebelluna, raid in bici per i baby maranza. Il sindaco: "Dove sono i genitori?"

Un gruppo di giovanissimi, quasi tutti minorenni, assediano la città girando con le bici a tutta velocità terrorizzando, insultando, e a volte anche aggredendo, i residenti

di Matteo Pedrazzoli
28 Ago 2025 - 12:43
01:16 

Baby gang in bicicletta senza alcun rispetto del codice della strada e dei passanti Montabelluna, provincia di Treviso, un gruppo di giovanissimi, quasi tutti minorenni, assediano la città girando con le bici a tutta velocità terrorizzando, insultando, e a volte anche aggredendo, i residenti. 

I ragazzi se la prendono con chiunque provi a chiedere il rispetto delle regole e si avventano contro i passanti, colpendo con calci e pugni le auto. Come si vede in questo video: una macchina che viene accerchiata e un giovane gli rompe lo specchietto. Un episodio non isolato.
 

