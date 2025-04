Monte Faito, 50 anni di turisti: negli anni '60 il primo incidente

La funivia del Faito, storicamente segnata da incidenti e riaperture, ha registrato un nuovo dramma il 17 aprile 2025, con un incidente mortale che ha riacceso i dubbi sulla sicurezza dell’impianto. Dopo il primo tragico incidente nel 1960, e numerosi interventi di ammodernamento, l'impianto aveva riaperto nel 2016. Ora un'inchiesta è in corso per indagare sulle cause dell'incidente e le carenze nei controlli.