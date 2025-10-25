Logo Tgcom24
Montale Rangone (Modena), non c'è pace per le campane della chiesa

Qualche settimana fa, per la seconda volta consecutiva, il parroco aveva accolto le lamentele di un residente che aveva chiesto lo stop ai rintocchi ogni mezz'ora. Una decisione che ha fatto infuriare i cittadini

di Michela Pagano
25 Ott 2025 - 19:39
01:40 

Non c'è pace per le campane della chiesa di Montale Rangone, nel Modenese. Qualche settimana fa, per la seconda volta consecutiva, il parroco - don Andrea - aveva accolto le lamentele di un residente che aveva chiesto lo stop ai rintocchi ogni mezz'ora. Una decisione che ha fatto infuriare i cittadini.

