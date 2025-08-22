Logo Tgcom24
Cronaca
Montagna, chi era Luca Sinigaglia | Salvati due alpinisti sul Monte Rosa

Dieci le vette che il milanese ha affrontato nel corso della sua vita. I due tedeschi"sono stati portati all'ospedale di Aosta per accertamenti clinici, ma le loro condizioni di salute non desterebbero preoccupazioni"

di Marco Graziano
22 Ago 2025 - 12:57
01:36 

La montagna Luca Sinigaglia l'amava e la rispettava e proprio per questo ne conosceva bene i limiti e i pericoli, ma non ha esitato un solo istante a tornare sui propri passi per prestare soccorso a una compagna di cordata che si era fratturata una gamba durante la loro ascensione verso i 7.439 metri del Pik Pobeda, la vetta più alta della catena del Tian Shan, al confine tra il Kirghizistan e la Cina.

In un altro intervento in montagna, sul Monte Rosa, sono stati recuperati in vita all'alba dal soccorso alpino valdostano i due alpinisti tedeschi che da ieri erano rimasti bloccati sulla vetta del gemello del Breithorn. 

