Monreale in lutto, i funerali delle vittime della strage

Nella piazza della città in lutto la commozione e le lacrime dei più giovani e la paura degli adulti. Accanto ai fiori le foto dei tre ventenni sulle t-shirt degli amici con la frase: "il sole non lo spegni se gli spari". Le indagini proseguono. Salvatoere Caruso, arrestato con l'accusa di essere uno dei responsabili della strage non sarebbe stato il solo a sparare. "Mira alla folla, non in aria" avrebbe udito qualcuno dei testimoni. Gli inquirenti sono a caccia di chi era con lui quella sera e in particolare di un uomo di alta statura con barba scura, che era in sella a una moto.