Monreale, il 19enne indagato: "Ho sparato per difendermi, chiedo perdono"

Durante l’interrogatorio di garanzia, Salvatore Calvaruso, 19enne arrestato per la sparatoria di Monreale in cui sono morti tre giovani, si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha ammesso tra le lacrime di aver sparato e chiesto perdono alle famiglie. Accusato di strage e porto abusivo d’arma, ha detto di essere stato aggredito con caschi e bottiglie dopo un litigio per guida spericolata e di aver reagito solo dopo essere stato colpito. Le autopsie confermano che Salvatore Turdo è morto per due colpi al torace e addome, Massimo Pirozzo per uno al collo. Intanto, Monreale ha commemorato le vittime con una fiaccolata silenziosa partita dalla chiesa del Santissimo Crocifisso.