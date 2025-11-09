Monopattini nel mirino: dieci incidenti al giorno

Doveva essere il simbolo della mobilità green. Una rivoluzione nelle abitudini per rendere più sicuro e decongestionato il traffico in città. E invece in meno di dieci anni il monopattino elettrico è diventato uno dei mezzi più pericolosi sulle nostre strade: quasi 4mila incidenti nel 2024 contro i 564 del 2020, secondo i dati diffusi da Aci e Istat. Capofila Roma, con 348 incidenti, più di 300 feriti e due morti. E non va meglio nel 2025: con dieci incidenti al giorno, sono già 20 le vittime a bordo di monopattini elettrici, lo stesso numero di tutto l'anno precedente.