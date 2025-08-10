Monfalcone, la moschea contesa resta al comune

Il centro islamico Darus Salamm di Monfalcone perde ancora: prima si è visto sfilare dal comune la sede, quindi è stato respinto il ricorso al Tar per recuperare l'immobile e poche ore fa ha incassato l'ennesima batosta. Il consiglio di Stato ha infatti bocciato la richiesta di sospensiva d'urgenza con la quale la direzione del Centro sperava di congelare il provvedimento di acquisizione della struttura da parte dell'amministrazione di Monfalcone

