Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
respinta richiesta di sospensiva

Monfalcone, la moschea contesa resta al comune

Il consiglio di Stato ha bocciato la richiesta di sospensiva d'urgenza con la quale la direzione del Centro sperava di congelare il provvedimento di acquisizione della struttura da parte dell'amministrazione di Monfalcone"

di Alessandro Tallarida
10 Ago 2025 - 19:47
01:39 

Il centro islamico Darus Salamm di Monfalcone perde ancora: prima si è visto sfilare dal comune la sede, quindi è stato respinto il ricorso al Tar per recuperare l'immobile e poche ore fa ha incassato l'ennesima batosta. Il consiglio di Stato ha infatti bocciato la richiesta di sospensiva d'urgenza con la quale la direzione del Centro sperava di congelare il provvedimento di acquisizione della struttura da parte dell'amministrazione di Monfalcone
 

moschea
monfalcone

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri