NUOVI DETTAGLI

Mohammad Hannoun e le sue amicizie nei palazzi del potere

L'episodio più recente risale all'estate scorsa, a Lenno, sul lago di Como

28 Dic 2025 - 13:02
01:37 

C'è un filo che negli anni ha portato Mohammad Hannoun dentro e attorno ai palazzi della politica italiana. Un filo fatto di incontri pubblici, conferenze, manifestazioni, palchi condivisi. Sempre con esponenti del Centrosinistra.