A Spezzano di Fiorano

Modena, 1.350 presepi in mostra al Museo del Presepe Etnico

L'ingresso è libero

di Federica Terrana
15 Dic 2025 - 14:33
01:30 

C'è un luogo, a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena, dove il Natale non ha confini e il tempo sembra rallentare. Qui, tra luci soffuse e silenzio, il mondo si racconta in miniatura. È il Museo del Presepe Etnico, un viaggio emozionale che attraversa continenti e culture. Oltre 1.350 presepi, esposti in sei sale per 300 metri quadrati, raccolti con passione dall'imprenditore Ferruccio Giuliani. Ogni Natività è diversa e si racconta con materiali impensabili.

L'ingresso è libero. Il Museo del Presepe Etnico è aperto fino al 6 gennaio 2026.

