Modena, 1.350 presepi in mostra al Museo del Presepe Etnico

C'è un luogo, a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena, dove il Natale non ha confini e il tempo sembra rallentare. Qui, tra luci soffuse e silenzio, il mondo si racconta in miniatura. È il Museo del Presepe Etnico, un viaggio emozionale che attraversa continenti e culture. Oltre 1.350 presepi, esposti in sei sale per 300 metri quadrati, raccolti con passione dall'imprenditore Ferruccio Giuliani. Ogni Natività è diversa e si racconta con materiali impensabili.



L'ingresso è libero. Il Museo del Presepe Etnico è aperto fino al 6 gennaio 2026.