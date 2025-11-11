Militare torna in missione dopo il ferimento a Mogadiscio nel 1993: "Perché io ci credo"

"I veterani come me sono soldati che hanno ferite fisiche e psicofisiche sul proprio corpo", sottolinea. Nel 2019 la Difesa ha istituito il Centro Veterani dove i militari posso ricevere assistenza, terapie riabilitative e supporto psicologico. Un percorso che Monti ha completato con determinazione: è tornato in missione operativa e ha ripreso i lanci con il paracadute. E a chi gli chiede dove abbia trovato tanta forza e coraggio lui risponde così: "Perché io ci credo. Ho prestato giuramento a 17 anni alla Patria e quel giuramento io lo porterò con me fino all'ultimo respiro".