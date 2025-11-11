Milano, voragine al centro della carreggiata: disagi per gli automobilisti

Una perdita d'acqua ha provocato il cedimento della carreggiata in viale Brianza a Milano. L'area è stata chiusa al traffico intorno alle 5.30 e non si sa quando potrà essere riaperta. Sul posto si sono messe subito al lavoro le squadre di pronto intervento dell'acquedotto per ripristinare il manto stradale e consentire la riapertura di uno snodo centrale che collega la stazione Centrale a piazzale Loreto. Secondo quanto ricostruito, il cedimento è avvenuto attorno alle 4 del mattino, quando sono crollati un palo della luce e un semaforo. Non si segnalano feriti, ma disagi alla circolazione.