Cronaca
A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO

Milano, voragine al centro della carreggiata: disagi per gli automobilisti

Secondo quanto ricostruito, il cedimento del manto stradale è avvenuto attorno alle 4 del mattino

11 Nov 2025 - 15:36
02:30 

Una perdita d'acqua ha provocato il cedimento della carreggiata in viale Brianza a Milano. L'area è stata chiusa al traffico intorno alle 5.30 e non si sa quando potrà essere riaperta. Sul posto si sono messe subito al lavoro le squadre di pronto intervento dell'acquedotto per ripristinare il manto stradale e consentire la riapertura di uno snodo centrale che collega la stazione Centrale a piazzale Loreto. Secondo quanto ricostruito, il cedimento è avvenuto attorno alle 4 del mattino, quando sono crollati un palo della luce e un semaforo. Non si segnalano feriti, ma disagi alla circolazione.

