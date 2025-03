Milano violenta, "Periferie abbandonate dalla Giunta, il degrado diventa la norma"

Milano violenta. Via Padova ostaggio della criminalità incontrollata. Presidio e raccolta firme di Fratelli D'Italia per invocare la sicurezza. I residenti esasperati: "Periferie abbandonate dalla giunta, il degrado diventa la norma. Ora abbiamo paura". La situazione non è più sotto controllo denunciano gli abitanti che chiedono più sicurezza: in tanti si sono fermati a lasciare una firma per cambiare il quartiere.