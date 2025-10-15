Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
nel quartiere Gorla

Milano, uomo uccide una 29enne e tenta il suicidio

L'uomo è stato soccorso e trasportato d'urgenza al Niguarda, dove si trova ricoverato in gravi condizioni

di Alessandra Rolla
15 Ott 2025 - 12:59
01:34 

L'ha chiamata ieri sera per un appuntamento chiarificatore. Gianluca Soncin, 52 anni, originario di Biella, ha insistito per vedere Pamela Gemini, 29 anni, bergamasca. Lei voleva lasciarlo, lui non accettava la fine della relazione. L'aveva minacciata. Lei ha accettato di incontralo, lui è arrivato a casa sua, nel quartiere Gorla di Milano, che ormai era buio. È scoppiata una lite. I vicini hanno sentito le urla e spaventati hanno chiamato subito la polizia. Quando la volante è arrivata, gli agenti hanno suonato al citofono, Pamela, disperata, ha finto di rispondere a un fattorino per guadagnare tempo. Soncin, l'ha afferrata per un braccio, l'ha trascinata sul terrazzo per i capelli e l'ha accoltellata a morte sotto gli occhi dei vicini. Quando la polizia è riuscita a entrare, sfondando la porta, ormai era troppo tardi. Soncin aveva ancora il coltello in mano e continuava a infierire su di lei anche durante il blitz. Poi ha tentato di togliersi la vita con due coltellate alla gola. È stato soccorso e trasportato d'urgenza al Niguarda, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

milano
video evidenza