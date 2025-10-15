Milano, uomo uccide una 29enne e tenta il suicidio

L'ha chiamata ieri sera per un appuntamento chiarificatore. Gianluca Soncin, 52 anni, originario di Biella, ha insistito per vedere Pamela Gemini, 29 anni, bergamasca. Lei voleva lasciarlo, lui non accettava la fine della relazione. L'aveva minacciata. Lei ha accettato di incontralo, lui è arrivato a casa sua, nel quartiere Gorla di Milano, che ormai era buio. È scoppiata una lite. I vicini hanno sentito le urla e spaventati hanno chiamato subito la polizia. Quando la volante è arrivata, gli agenti hanno suonato al citofono, Pamela, disperata, ha finto di rispondere a un fattorino per guadagnare tempo. Soncin, l'ha afferrata per un braccio, l'ha trascinata sul terrazzo per i capelli e l'ha accoltellata a morte sotto gli occhi dei vicini. Quando la polizia è riuscita a entrare, sfondando la porta, ormai era troppo tardi. Soncin aveva ancora il coltello in mano e continuava a infierire su di lei anche durante il blitz. Poi ha tentato di togliersi la vita con due coltellate alla gola. È stato soccorso e trasportato d'urgenza al Niguarda, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.