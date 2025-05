Milano, un 75enne denuncia: "Aggredito e picchiato in pieno giorno"

"Mi hanno aggredito da dietro e stretto alla gola, con una presa che sembrava da lottatore. E l'altro mi ha bloccato. Davanti due uomini, con volto coperto da mascherine sanitarie". E' ancora sotto shock il 75enne aggredito e picchiato a Milano in pieno giorno. Ha un dito fratturato. Racconta così la disavventura: "Erano due tarchiati e sembravano lottatori. Non ho neanche pensato a gridare. Poi mi hanno tappato la bocca". La rapina in una zona centrale di Milano, intorno alle 11 vicino a un nuovo quartiere residenziale.