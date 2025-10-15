Logo Tgcom24
Cronaca
IL KILLER HA TENTATO IL SUICIDIO

Femminicidio a Milano, Pamela Genini uccisa dall'ex con 24 coltellate

La vittima, 29 anni, è stata ammazzata nella sua abitazione dal 52enne"Gianluca Soncin, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda

di Alessandra Rolla
15 Ott 2025 - 19:16
01:37 

Una donna di 29 anni, Pamela Genini, è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, Gianluca Soncin, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. L'uomo, fermato per omicidio volontario aggravato, avrebbe tentato il suicidio dopo avere accoltellato la vittima. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa, allarmati per le urla provenienti dall'appartamento, e l'ex della giovane, con cui era diventata amica e con il quale si trovava al telefono prima di essere colpita a morte.

milano
femminicidio