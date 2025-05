Milano, suicida dal Duomo: dai tatuaggi sarebbe l'evaso da Bollate

È sulla base dei numerosi tatuaggi che aveva sul corpo che gli investigatori della Squadra Mobile, anche se non vi è ancora un riconoscimento ufficiale, ritengono che sia Emanuele De Maria l'uomo che si è suicidato gettandosi dalle terrazze del Duomo di Milano nel pomeriggio. L'uomo aveva accoltellato ieri mattina un collega all'Hotel Berna di Milano, dove aveva trovato posto in lavoro esterno dal carcere di Bollate. Era detenuto per un femminicidio del 2016 commesso a Castel Volturno, in provincia di Caserta.