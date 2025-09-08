Logo Tgcom24
Cronaca
Milano, strappa collane a un'anziana: individuato e fermato 24enne

Algerino accusato di rapina aggravata nei confronti di una 87enne

08 Set 2025 - 11:08
La Polizia di Stato di Milano ha eseguito un fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata nei confronti di un cittadino algerino di 24 anni, ritenuto responsabile della rapina consumata ai danni di un'anziana di 87 anni. Sabato 30 agosto, poco dopo le ore 15, mentre la vittima camminava lungo Corso Italia, giunta all'incrocio con via Crocefisso, è stata avvicinata alle spalle da un giovane che, dopo averle poggiato la mano sulla spalla, le ha strappato con violenza le collane che indossava facendola cadere per terra, per poi darsi alla fuga su un monopattino elettrico. I poliziotti del Gruppo Operativo Falchi della 6^ Sezione della Squadra Mobile milanese, a seguito di un'attività investigativa, giovedì scorso 4 settembre, intorno alle 14, hanno individuato il 24enne in viale Lunigiana che, con fare sospetto, si guardava intorno mentre camminava in direzione di Piazzale Loreto intento a raggiungere la Stazione Centrale. L'uomo, subito bloccato, ritenuto responsabile della rapina consumata qualche giorno prima ai danni dell'anziana, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso degli indumenti indossati al momento della rapina, nascosti all'interno del suo zaino.

