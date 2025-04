Milano, stop alle moto Euro 0-1-2: la protesta non si ferma

Lo stop alle moto euro 0, 1 e 2 è stato solo rinviato a ottobre 2025, ma la protesta dei motociclisti per spostarsi a Milano ogni giorno non si ferma. Oltre 2000 firme raccolte in appena 72 ore. Dopo sei manifestazioni che hanno portato alla proroga, l'ultimo step è il referendum, ma nonostante la grande mobilitazione di cittadini il sindaco Beppe Sala tiene il punto. Sul referendum, dopo l'eventuale ok del collegio dei garanti che deve esprimersi sul punto, partirà una seconda fase di raccolta firme.