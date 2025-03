Milano, sit-in pro Ucraina davanti al consolato americano

Manifestazione in sostegno del popolo ucraino davanti al consolato degli Stati Uniti a Milano. Il sit-in è stato organizzato all’indomani del forte scontro tra Zelensky e Trump allo studio ovale della Casa Bianca. Il presidio è stata organizzato "dalla nostra associazione e da altri gruppi di ucraini milanesi", ha spiegato Fabio Prevedello, presidente dell'associazione Italia-Ucraina Maidan. "Non possiamo rimanere in silenzio mentre stanno violando i diritti europei. La nostra voce è per il popolo ucraino e per i valori europei", ha detto in un video pubblicato sui social l'attivista ucraina Tetyana Bezruchenko, invitando "chi vuole sostenere i valori europei a raggiungerci"