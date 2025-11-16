Logo Tgcom24
Milano,"sit-in anti-spaccio a Rogoredo

Abitanti, cittadini e associazioni sono scesi in strada per combattere il degrado e chiedere più sicurezza per il loro quartiere

di Gigi Sironi
16 Nov 2025 - 13:02
01:32 

"Basta spaccio". A Milano abitanti, cittadini e associazioni sono scesi in strada contro lo spaccio di droga, per combattere il degrado e chiedere più sicurezza per il loro quartiere. Siamo a Rogoredo, intorno alla stazione dove un tempo c'era il boschetto dello spaccio, che è stato ripulito e trasformato in un parco vivibile. Un primo risultato, ma la vendita di crack è ancora fiorente, il via vai di acquirenti si è solo spostato verso San Donato Milanese lungo i binari dell'alta velocità.

