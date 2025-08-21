Milano, sgomberato il centro sociale Leoncavallo

Lo sfratto dello stabile di via Watteau era stato rinviato un centinaio di voltedi Davide Loreti
La polizia ha eseguito con l'ufficiale giudiziario l'ordine di sfratto emesso nei confronti dello storico centro sociale Leoncavallo a Milano. Lo sgombero dello stabile di via Watteau era stato rinviato un centinaio di volte e, a novembre dell'anno scorso, il ministero dell'Interno era stato condannato a risarcire tre milioni di euro ai Cabassi, proprietari dell'area. Esulta Salvini: "Finalmente si cambia, afuera!". Il ministro Piantedosi sottolinea come l'operazione ribadisca la "linea chiara del governo: tolleranza zero verso le occupazioni abusive".
