Milano, sgomberato il centro sociale Leoncavallo

Lo sfratto dello stabile di via Watteau era stato rinviato un centinaio di volte

di Davide Loreti
21 Ago 2025 - 13:04
01:32 

La polizia ha eseguito con l'ufficiale giudiziario l'ordine di sfratto emesso nei confronti dello storico centro sociale Leoncavallo a Milano. Lo sgombero dello stabile di via Watteau era stato rinviato un centinaio di volte e, a novembre dell'anno scorso, il ministero dell'Interno era stato condannato a risarcire tre milioni di euro ai Cabassi, proprietari dell'area. Esulta Salvini: "Finalmente si cambia, afuera!". Il ministro Piantedosi sottolinea come l'operazione ribadisca la "linea chiara del governo: tolleranza zero verso le occupazioni abusive".

